ميسي يساوي 580 مليون يورو

اعتبر رئيس نادي برشلونة الإسباني ساندرو روسيل، الأحد، أن نجم النادي الكاتالوني الدولي الأرجنتيني ليونيل يساوي 530 مليون يورو.

وأشار روسيل في حديث لصحيفة "سبورت" الكاتالونية الى أنه على الفريق الراغب في ضم أفضل لاعب في العالم خلال الأعوام الأربعة الأخيرة أن يدفع 250 مليون يورو، أي قيمة البند الجزائي لفسخ عقد ميسي إضافة الى الضرائب ما يجعل المجموع 580 مليون يورو.

وأضاف "بإمكان جميع اللاعبين الراغبين في الرحيل عن النادي الحصول على مبتغاهم باستثناء ميسي".

ورد روسيل على الذين يتحدثون بأن ميسي لن يكون مرتاحاً في الفريق بعد قدوم النجم البرازيلي نيمار من سانتوس، قائلاً: "ليس بإمكان ميسي أن يغار من أحد سوى نفسه"، متوقعاً أن يحتاج نيمار الى الوقت من أجل التأقلم مع فريقه الجديد.

ورأى روسيل أن بإمكان ميسي الاستفادة من وجود نيمار لأن الأخير سيخفف الرقابة الدفاعية على الأرجنتيني، مضيفاً "إذا كان (ميسي) بإمكانه التخلص من أربعة مدافعين فأصبح الآن بحاجة للتخلص من ثلاثة".