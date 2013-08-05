هالك "ينطح" حكماً قام بطرده

اعتدى اللاعب البرازيلي جيفانيلدو فييرا، الشهير باسم "هالك"، على أحد الحكام الروس أثناء إدارته مباراة فريقه زينيت سان بيتريسبرغ الروسي مع فريق فولغا الروسي في إطار منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الروسي.

وحصل اللاعب البرازيلي صاحب الـ27 عاماً على إنذارين في أقل من ثلاث دقائق, لكن اللقطة المثيرة كانت في الدقيقة 27 عندما طلب الحكم من هالك عدم لعب الكرة إلا بعد سماع الصافرة، إلا أن هالك أصرّ على لعب الكرة قبل الصافرة, ما جعل الحكم يشهر البطاقة الصفراء الثانية في وجهه ومن ثم الحمراء.

وبدوره استشاط هالك غضباً من قرار الحكم غير المبرر, ليقوم بالاعتداء عليه بضرب رأسه برأس الحكم تعبيراً عن غضبه.

يُذكر أن المباراة انتهت بفوز أصدقاء اللاعب البرازيلي بنتيجة 3-1 أحرز خلالها لاعب زينيت داني ألفيش غوميز ثلاثية لينقذ فريقه من العادل الإيجابي بعد طرد هالك.