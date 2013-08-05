ريال مدريد يصطدم بـ"مورينهو" مبكراً

سيكون عشاق الساحرة المستديرة في شتى بقاع الكرة الأرضية على موعدٍ مع قمة من العيار الثقيل تجمع بين فريقي ريال مدريد الإسباني، ونظيره تشلسي الإنجليزي، في نهائي بطولة "غينيس" الدولية للأبطال المُقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية.

ونجح المدرب البرتغالي في قيادة فريقه لتحقيق نتيجة الفوز على فريق إيه.سي. ميلان الإيطالي 2-0 في المباراة التي أقيمت بينهما فجر اليوم لحساب نصف نهائي البطولة الودية، ليضمن مواجهة فريقه السابق -الذي تغلب على ايفرتون الانكليزي 2-1 أول من أمس السبت- في نهائي البطولة.

وتكتسي المواجهة الودية طابعاً رسمياً لوصيف حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، لاسيما أنها تجمعه بالمدير الفني السابق للفريق والمدير الفني الحالي للنادي اللندني، البرتغالي جوزيه مورينهو؛ وذلك بعد أقل من 3 شهور من إعلان الطلاق بينهما، بعد أن قضى الأخير داخل جدران ملعب سانتياغو بيرنابيو 3 سنوات.

ولن تكون المباراة مجرد ودية عادية، لكنها ستكون مواجهة حساسة تحمل في طياتها الكثير من المعالم التي تجعل منها محط أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم.

وسيضرب المدرب البرتغالي المثير للجدل موعداً مع الفريق الذي قاده خلال الفترة من 2010-2013، قبل أن يُقرر الاستغناء عنه قبل ثلاث شهور بعد فشله الذريع في تحقيق أي إنجاز أوروبي خلال الفترة التي تولى فيها قيادته.

وسيضع المدرب "الاستثنائي" نصب عينيّه كبح جماح فريقه السابق، الذي لم يتذوق مرارة الهزيمة منذ وصول المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حيث حافظ فريق ريال مدريد على سجله المثالي خالياً من أي هزيمة في خمس مباريات متتالية.

كما ستحمل المباراة نكهة خاصة، لاسيّما أنّها ستجمع بين "مورينهو" ومهاجم "اللوس بلانكوس" البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك بعد يوم واحد فقط من التصريحات التي أدلى بها المدير الفني لنادي تشلسي الإنجليزي، لشبكة "إيه.سي.بي.إن" التلفزيونية، والتي قلّل فيها من شأن هدّاف الفريق الملكي.

ولن تُشكل المواجهة التي ستُقام يوم الخميس المقبل مواجهة مميزة بالنسبة للبرتغالي مورينهو فحسب، بل هي أيضاً مواجهة خاصة بالنسبة للمدير الفني الجديد لنادي ريال مدريد الإسباني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي يسعى هو الآخر لإثبات تفوقه على حساب النادي الذي تولى الإشراف عليه في يوليو/ تموز 2009، وحتى مايو 2011.