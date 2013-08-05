أصبحت ظاهرة وفاة لاعبي كرة القدم بالسكتة القلبية.. «نكبة» عالمية تستحق الوقوف على اسبابها العلمية الحقيقية..، خصوصا ان كل ما اورده الطب الحديث حول هذه المسألة كان عبارة عن تشخيص متعلق بجين وراثي يتسبب بتلك الظاهرة توصل اليه العلماء الالمان في مستشفى جامعة هايدلبرغ.. ولم يشهد اجماعا على اسباب معينة تزيل الحيرة من رؤوسنا بعد ان تربينا منذ الصغر على مثل شهير هو «العقل السليم في الجسم السليم».. يُضاف اليه مئات الدراسات والاقاويل عن اهمية الرياضة في جعل الصحة افضل وافضل.

آخر ضحايا «السكتة القلبية» كان الاكوادوري كريستيان بينيتيز لاعب نادي الجيش القطري الذي رحل عن الدنيا قبل ايام..، وتبع عددا من اسلافه مثل الكاميروني فويه والمجري فيهر والبرتغالي كونيا والبرازيلي سيرجينيو والمصري محمد عبدالوهاب والاسباني بويرتا وغيرهم..، وبالتالي «فتح الباب على مصراعيه» امام ضرورة تكثيف البحث للوصول الى اسباب علمية تلقى اجماعا عالميا.

وفي خضم هذه المأساة التي اصابت اسرة اللاعب بينيتيز وزوجته ونادي الجيش والمجتمع الرياضي والكروي في قطر والاكوادور..، فقد سمعنا «اصواتا نشازا» تسعى لـ«غرض في نفس يعقوب» على ما يبدو ومنها قناة «سي ان ان» الاميركية التي ادعت ان «سبب الوفاة يعود الى الحرارة العالية» في الدوحة..، في حين ذهبت احدى الصحف البريطانية الى سبب يجعلنا نستاء وهو ان اللاعب «تعرض للدهس»..، وكان الاحرى بتلك الجهات ان تدعو لتكثيف جهود الطب الرياضي العالمي للوصول الى اسباب علمية لهذه الظاهرة.. بدلا من «الجعجعة الفاضية»!.

على كل حال..، «تعددت الاسباب والموت واحد» وجميعنا سائرون في هذا الدرب.. ولا يسعنا الا التقدم إلى اسرة اللاعب وادارة نادي الجيش بخالص العزاء والمواساة على هذه المحنة.

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أيام ويودعنا شهر رمضان المبارك بأيامه العابقة برحيق التقوى والايمان أعاده الله علينا.. وعساكم من عواده.. وبهذه المناسبة نتقدم الى دوحة العرب قطر والامتين العربية والاسلامية بخالص التهنئة بقدوم عيد الفطر السعيد.. وكل عام وانتم بخير.

نقلاً عن "استاد الدوحة.نت"القطرية