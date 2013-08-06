أجويرو يعرض شراء 5 لاعبين لناديه السابق

المصدر: بوينس آيرس - د ب أ

أكد ليونيل أجويرو والد لاعب كرة القدم الأرجنتيني الدولي سيرخيو أجويرو أن نجله عرض "شراء خمسة لاعبين والتكفل برواتبهم" لدعم صفوف فريق إندبندنتي الذي سقط يوم السبت الماضي في بداية مسيرته ببطولة دوري الدرجة الثانية في الأرجنتين والتي هبط إليها في نهاية الموسم الماضي وللمرة الأولى في تاريخه.

وقال ليونيل أجويرو "عرض سيرخيو أجويرو شراء خمسة لاعبين والتكفل برواتبهم. ولكن أحدا من مسؤولي النادي لم يتصل به ولم يقدم إليه ردا على هذا العرض".

وأضاف "أشعر بوجود احتقار لسيرخيو" رغم أن اللاعب نشأ ضمن قطاعات الناشئين والشباب في النادي الأرجنتيني العملاق.

ويلعب أجويرو حاليا في صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي والمنتخب الأرجنتيني الأول.

وجاءت تصريحات ليونيل أجويرو بعد الهزيمة 1/2 التي مني بها إندبندنتي أمام فريق براون دي أدروجي المتواضع.

وهبط إندبندنتي، الفائز بسبعة ألقاب في بطولة كأس ليبرتادوريس، إلى دوري الدرجة الثانية للمرة الأولى في تاريخه الذي يمتد عبر 108 أعوام ليظل بوكا جونيورز هو الفريق الوحيد الذي لم يهبط من الدرجة الأولى بالأرجنتين على مدار تاريخ البطولة.