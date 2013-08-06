التحقيق في التلاعب بنتائج مباريات الدوري الإسباني

أكد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، أن هيئة الادعاء الخاصة بمكافحة الفساد تحقق حالياً في مزاعم التلاعب بنتائج تسع مباريات في الدوري الإسباني الموسم الماضي.

وأوضحت الصحافة الإسبانية أن الاشتباه في التلاعب بنتائج هذه المباريات جاء بناءً على المعدلات المرتفعة للمراهنات على هذه المباريات التي جاءت ثلاث منها في دوري الدرجة الأولى وست في دوري الدرجة الثانية.

ومن بين المباريات السبع تبرز مباراة ديبورتيفو لاكورونا مع ليفانتي في 13 نيسان/أبريل الماضي بالدرجة الأولى ومباراتا ريسينج مع إيركوليز وجيرونا مع خيريث في المرحلة الأخيرة من مباريات دوري الدرجة الثانية.

ورفض تيباس الكشف عن بقية المباريات التي يجرى بشأنها التحقيق حالياً.