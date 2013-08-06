الهلال يتوج ببطولة "العين" الدولية

حقق فريق الهلال السعودي بطولة "العين" الدولية الودية لكرة القدم، بعد أن كسب نظيره "العين" الإماراتي مستضيف البطولة 4-2 في الجولة الأخيرة من البطولة.

وحقق لاعب الهلال محمد الشلهوب جائزة أفضل لاعب بالبطولة، بينما حقق مهاجمه ناصر الشمراني جائزة هداف البطولة، وجاءت أهداف "الهلال" في لقاء "العين" عن طريق "ناصر الشمراني" في الدقيقتين (15) و(39)، والمحترف الإكوادوري "سيقاندو كاستيلو" في الدقيقة (23)، فيما اختتم المحترف المغربي "عادل هرماش" أهداف الهلال بإحرازه الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع. هذا وأدى المشاركون بصفة أساسية في اللقاء تدريبات استرجاعية، فيما أدى البقية تدريبات اعتيادية، في حين واصل الثلاثي "عبدالعزيز الدوسري، تياقو نيفيز وياسر القحطاني" برامجهم اللياقية والتأهيلية المعدة لهم مُسبقاً. يذكر أن بعثة الفريق ستعود اليوم الثلاثاء إلى "الرياض".

الأهلي يحقق بطولة الجزيرة الإماراتي الدولية

توّج فريق الأهلي بطلاً لدورة الجزيرة الإماراتي الودية بعد فوزه على الفريق الإماراتي المستضيف بهدف وحيد، سجله اللاعب الكوري سوك في شوط المباراة الأول، وذلك في اللقاء النهائي الذي جمعهما على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي.

ونجح الأهلي في كسر عناد هذه البطولة بعد فشله في تحقيقها في الموسمين الماضيين، وتأتي مشاركة الأهلي في إطار استعداداته للقاء الهام الذي ينتظره في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا أمام فريق سيؤول الكوري يوم 21 أغسطس الحالي على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع.