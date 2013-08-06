تاعرابت يقترب من الانضمام لـ"فولهام"

كشف الهولندي مارتن يول، مدرب نادي فولهام الإنكليزي لكرة القدم، أن لاعب الوسط المغربي عادل تاعرابت سينضم إلى الفريق اللندني على سبيل الإعارة.

وعبّر تاعرابت عن نية صريحة بترك ناديه كوينز بارك رينجرز بعد هبوط الفريق الى الدرجة الثانية (أولى في انجلترا) في الموسم المنصرم.

وقال يول بعد تعادل فريقه ودياً مع ريال بيتيس الإسباني 1-1، أمس الاثنين، إن تاعرابت سيخضع لفحص طبي، الثلاثاء، قبل انتقاله على سبيل الاعارة.

وانتقل تاعرابت الى انجلترا عندما جلبه يول من لنس الفرنسي الى نادي توتنهام عام 2007.

وخاض اللاعب البالغ 24 عاماً أكثر من 150 مباراة مع كونيز بارك رينجرز أولاً على سبيل الإعارة من توتنهام وأحرز لقب أفضل لاعب في البطولة التي قادت كوينز بارك رينجرز الى الدوري الممتاز عام 2011.

ولم يشارك تاعرابت في المباراة الأولى لفريقه في الدوري أمام شيفيلد ونسداي الأربعاء الماضي، وطرده الفريق من المعسكر الإعدادي الشهر الماضي لتأخره عن موعد الحضور الى التمارين.