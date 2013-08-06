رفض الانضمام لفريقهم.. فاستقبلوه بصافرات الاستهجان

استقبلت جماهير نادي أرسنال الإنجليزي المهاجم الدولي الأرجنتيني غونزالو هيغواين بشكل عدائي وأطلقت صافرات الاستهجان بمجرد ظهوره في ملعب "الإمارات" قبيل مباراة "المدفعجية" أمام نابولي الإيطالي، الذي تعاقد مؤخراً مع لاعب ريال مدريد السابق.

وجاءت ردة فعل جماهير أرسنال بسبب رفض المهاجم الأرجنتيني الانضمام لفريقها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية رغم ارتباط اسمه لعدة أسابيع بالنادي الإنجليزي، قبل أن يفضّل الانضمام لنابولي.

وفوجئ هيغواين حين ظهوره في ملعب الإمارات قبل مباراة الفريقين ضمن بطولة كأس الإمارات الودية بجماهير أرسنال تطلق صيحات الاستهجان ضده، بينما أمطره آخرون بوابل من الشتائم والانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وسعي أرسنال بقوة لضم هيغواين عقب انتهاء الموسم الماضي وقدّم أكثر من عرض لريال مدريد بهذا الخصوص، لكن نابولي دخل على الخط ونجح في اقناع اللاعب بالالتحاق به مقابل 37 مليون يورو، بحسب تقدير صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الشهيرة.

وتسبب فشل إدارة "الغانرز" في ضم هيغواين وتعثرها لحد الآن في الحصول على خدمات مهاجم ليفربول، الأورغوياني لويس سواريز؛ بغضب جماهير النادي التي تأمل كسر الصيام عن إحراز البطولات في الموسم المقبل، رغم صعوبة المهمة.