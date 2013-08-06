رونالدو.. رد موجع !!

لم يكن الظهور المميز للبرتغالي مورينهو على ساحة التدريب والفن الكروي، الذي اشتهر من خلال قيادته وانجازاته لعدد من اكبر اندية العالم وافضلها سببا وحيدا لشهرته وتميزه وملاحقة الصحف والاعلام له، وانما كان لتصرفاته وتصريحاته المشاغبة رصيدا ليس قليلا في إضفاء شهرة زادت من شهرته، حدا بالغ البعض من الجماهير في حبه كما تطرف اخرين في كراهيته، التي ضلت تلاحقه في كل مكان وان كانت انجازاته ظاهرة للعيان، الا انها اخفقت بتغطية فشله الانضباطي اذا جاز التعبير.

منذ حادثة الاصبع الشهيرة التي حصر فيها مورينهو نفسه في دائرة الاتهام، حينما وضع إصبعه في عين المسكن فيلانوفا المدرب المساعد لغوارديولا في برشلونة ايام الصدام الملكي الكاتلوني قبل موسمين، ما زلت تلك الصورة تطارد المو وتوجعه حقا، وقد حاول قبل ايام من خلال رسالته الرقيقة الى فيلانوفا المواجه للموت بمرض السرطان، ان يخفف من أعباء تلك التصرفات الشائنة غير اللائقة بالمدربين الكبار فضلا عن الصغار والتي كانت جزءا من سلوكيات عامة تمارس في الميدان وخارجه مما انعكس على كم من المشاكل والتقاطعات داخل البيت المدريدي، الذي فشل تماما بحلحلة تلك الاشكالات برغم ملايين الدولارات والخبرة وحسن الادارة فضلا عن الشهرة والمكانة .

قد تكون الحكمة العربية الشهيرة ( لسانك حصانك، ان صنته صانك وان هنته هانك ) رسالة عملية، يمكن الافادة منها في عالم التدريب، وهي خلاصة منطق الصمت المفيدة على حساب الكلام السائب حد الهذيان احيانا، الذي لا طائل منه، فنيا ولا اخلاقيا ولا اجتماعيا، كما ان مهنة التدريب تتطلب التركيز، بقوة وحصر كل الانفعالات الجانبية المؤثرة سلبا على قرارات التكتيك الصادرة من عقل رصين وفكر هادئ ونفس واثقة مطمئنة، ليس المقصود هنا ان جميع عباقرة التدريب والانجاز قد امتازوا بما ذكرنا، الا ان صفات النجاح ومقومات الانجاز معروفة ومحددة وضرورة التقيد بها والاهتداء بمعارفها شرط اساس لكل نجاح صغر او كبر.

ربما لم يتوقع احد ان يكون رد البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني، قاسيا بليغا موجعا موجزا، على تصريحات مدربه السابق جوزيه مورينيو بقوله «أنا لا ابصق في طبق أكلت فيه». جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم عقب مران ريال مدريد في مدينة لوس أنجليس الأمريكية، استعدادا لمواجهة تشيلسي الإنجليزي الذي يقوده مورينيو، غدا في نهائي بطولة «كأس الشامبيونز» الودية وأضاف كريستيانو: «ثمة أشياء في الحياة لا تستحق التعليق عليها وهذه تعد واحدة منها»، في إشارة إلى تصريحات مورينيو التي قلل فيها من شأن كرستيان، حينما صرح قائلا قبل ايام : (أصبحت مدربا للمرة الأولى عام 2000، ولكن قبل هذا كنت مساعدا في فرق كبرى مع مدربين كبار، وقدت أفضل لاعبي العالم. كنت أبلغ من العمر 30 عاما، وكنت أدرب رونالدو، ليس هذا (كريستيانو)، ولكن رونالدو الحقيقي، البرازيلي).

نقلاً عن "الأيام" البحرينية