رونالدو يوافق على تمديد عقده مع ريال مدريد

أعلن وصيف حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، نادي ريال مدريد، عن تمديد عقد مهاجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي ينتهي عام 2015، لثلاثة أعوام إضافية أي حتى عام 2018، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وبحسب الصحيفة المقربة جداً من أسوار ملعب سانتياغو بيرنابيو، فإن نادي العاصمة الإسبانية قد توصل إلى اتفاق رسمي مع مهاجم الفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، يُقضى بموجبه تجديد عقد اللاعب، الذي ينتهي عام 2015، لثلاث أعوام إضافية أي حتى عام 2018.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن اجتماعاً سرياً قد عُقد بين رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، والمهاجم البرتغالي، بشأن الحديث عن موضوع تجديد العقد الذي يربط البرتغالي بريال مدريد، لافتة إلى أن الاجتماع قد أفضى إلى اتفاق شفهي بين الطرفين، يُقضى بموجبه بقاء رونالدو داخل أسوار ملعب سانتياغو بيرنابيو حتى عام 2018.

وأكّدت الصحيفة أن اللاعب الأفضل في العالم عام 2008 قد وافق على التجديد لفريق ريال مدريد، نظير حصوله على راتب سنوي يبلغ قيمته 17 مليون يورو، وذلك طوال الخمس سنين المقبلة له في العاصمة الإسبانية مدريد.

وسيُجدّد اللاعب البرتغالي الولاء لفريقه بعد أشهر طويلة من حالة الشد والجذب بينه وبين إدارة ناديه، حيث سبق للاعب البرتغالي أن اشترط على إدارة نادي ريال مدريد تحسين بنود عقده الذي يُراوح مكانه منذ انضم اللاعب لصفوف الريال عام 2009، إذ يرغب البرتغالي من تلك الخطوة في الحصول على 100% من المقابل المالي لحق استغلال صورته على غرار ما فعله نادي برشلونة من قبل عندما ضمن ذلك لغريمه التقليدي ومهاجم برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، في حين كانت إدارة الريال مُصرة على اقتسام هذه الحقوق بالتساوي مع رونالدو.

لكن صحيفة "ماركا" قد ذكّرت بأن كلا الطرفين قد قدما تضحيات كبيرة من أجل الوصول إلى اتفاق تام بخصوص تجديد العقد، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنّ الإعلان الرسمي عن تجديد عقد رونالدو سيكون مباشرة بعد الإعلان عن صفقة الجناح الويلزي غاريث بايل.