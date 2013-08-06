سقوط مروّع لـ"حكمة شقراء" بسبب تصويبة مدافع برازيلي

تسببت تصويبة قوية من لاعب خلال مباراة بدوري الدرجة الثانية في البرازيل بسقوط قوي لحكمة مساعدة كانت ضمن طاقم التحكيم الذي يدير مباراة بين فريقي أتليتكو غو وبارانا كلوب، دون أن يمنعها ذلك من إكمال المباراة بعد تلقي العلاج اللازم.

وجاءت إصابة المساعدة الشقراء نادين باستوس حينما حاول أحد المدافعين تشتيت الكرة، حيث سددها بقوة لترتطم في وجهها لتسقط أرضاً بشكل مروّع، ما دفع حكم الساحة لإيقاف اللعب بشكل مؤقت لكي يتسنى تقديم العلاج اللازم لزميلته.

وعادت باستوس بعد لحظات لتستأنف عملها وسط تشجيع كبير من جماهير الفريقين، وإشادة من وسائل الإعلام البرازيلية التي امتدحت تحليها بالشجاعة والإصرار على إكمال المباراة رغم الضربة القوية التي تلقتها.

وتعد نادين واحدة من أبرز الحكام من الجنس الناعم في البرازيل التي تعتبر من أكثر دول العالم اعتماداً على التحكيم النسوي في المباريات، لاسيما في دوري الدرجة الثانية.