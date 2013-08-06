رغم ان الله وحده هو الذي وسع كرسيه السموات والارض‏..‏ الا ان بعض اصحاب كراسي الرئاسة بالارض ينسون والعياذ بالله ان الدنيا والدوام لله الواحد القهار‏..‏

ففي وسطنا الرياضي بشر يجلسون علي مقاعد رئاسة الاندية والاتحادات الرياضية او اللجنة الاوليمبية بالانتخابات, لكنهم وللاسف الشديد تحولوا من رجال قيم ومبادئ قبل الانتخابات الي رجال آخرين يحبون الديكتاتورية ويرفضون الديمقراطية بعد ان نجحوا وجلسوا فوق كرسي الرئاسة! اسال الله لهؤلاء الهداية وان تكون ايامهم الباقية لهم فوق كراسيهم اياما خالية من المصالح الخاصة واخص بالذكر رؤساء اللجنة الاوليمبية واتحادي كرة القدم والطائرة وأي اتحاد به فساد اداري.

بمناسبة كرسي الرئاسة.. العديد من الاندية الشهيرة في مقدمتها الاهلي والزمالك والاتحاد وسبورتنج وغيرهم ينتظرون بشغف اللائحة التي سيصدرها وزيرالرياضة الحالي والنجم الكروي والاعلامي السابق طاهر ابوزيد.. اتمني ان تهب نسمات ورياح الكعبة الشريفة التي يجلس الوزير بجوارها الآن علي قلبه وعقله وترشده الي لائحة انتقالية هدفها مصلحة مصر وليس مصلحة فرد.

لو صدق ما كتب ببعض الصحف وتناولته بعض المواقع بخصوص تلقي قيادات الالتراس15 مليون دولار من الاخوان مقابل مساندتهم بالانتخابات وما حدث بعدها علي مدار عام! ان كان هذا الكلام حقيقيا.. اطالب المسئولين ان يفتحوا هذا الملف فورا ليثبت لنا صدق او كذب الكلام!.

اتخذ مجلس ادارة نادي سموحة عددا من القرارات لتنظيم دولاب عمله الاداري والفني وهذا حق اصيل للمجلس.. لكني اناشد الاخ محمد فرج عامر رئيس النادي ان يعيد حساباته في بعض القرارات لان اولياء امور قدموا لي اثباتات ورقية وصورا تؤكد ان بعض ما وصل لرئيس النادي لم يكن اغلبه صحيحا والسبب سوء نوايا وعدم نقل الحقائق بصدق من المستشار القانوني للنادي وآخرين هدفهم اساءة سمعة الآخرين! ازعم ان المكتوب بين السطور يفهمه الرئيس ونائبه جيدا.

اليوم ختام الدورات الرمضانية بكل الاندية والهيئات الرياضية.. اسمحوا لي في ذكري المرحوم البطل محمد علي حسن اول من اسس الدورات الرياضية بالاكاديمية العربية ان اشكر الدكتور اسماعيل عبدالغفار رئيس الاكاديمة الذي اصر علي ان تحمل دورة الاكاديمية اسم الفقيد الراحل انها لمسة وفاء من رجل يقدر مهام كرسي الرئاسة لرجل أفني عمره لخدمة الرياضة والوطن.

نقلاً عن "الأهرام" المصرية