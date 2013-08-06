نادٍ إيطالي يمنح جماهيره شرف اختيار لون قميصه

منح نادي روما الإيطالي جماهيره فرصة اختيار لون القميص الثالث للفريق، والذي سيخوض به الموسم الجديد، وذلك من خلال التصويت على الموقع الإلكتروني للنادي على شبكة الإنترنت، في خطوة غير مسبوقة.

وأعلن نادي العاصمة الإيطالية الشهير أنه ترك اختيار لون القميص الثالث لجماهيره، تقديراً منه لمشجعيه الذين لا يزالون يشعرون بالغضب من الإدارة بسبب إقدامها على إحداث تغييرات على شعار النادي مؤخراً.

ووضع النادي ثلاثة خيارات في موقعه الإلكتروني، وقال إن عملية التصويت ستستمر حتى انتهاء النصف الأول من الموسم، على أن يتم فيما بعد اعتماد اللون الذي سيحصل على النسبة الأكبر من الأصوات.

وقال المدير التنفيذي للنادي إيتالو زانزي: "عبر هذه الخطوة نصنع فرصة للتواصل مع جماهيرنا. نحن سعداء بإعطاء فرصة للجماهير الوفية لاختيار القميص الذي سيرتديه اللاعبون، وفي انتظار اختيارهم".

وكانت جماهير "الذئاب" قد احتجت بشدة ضد إدارة النادي بسبب التغييرات التي طرأت على الشعار التاريخي للنادي، وقالت إن هذا التغيير لم يكن له مبرر ومس رمزاً تاريخياً بالنسبة للنادي الذي تأسس عام 1927.

واعتبرت وسائل الإعلام الإيطالية أن قرار النادي إفساح المجال لجماهيره لاختيار لون قميصه الجديد يمثّل خطوة تصالحية مع مشجعيه، وقد يساهم في عودة المياه إلى مجاريها، خصوصاً أن النادي لديه العديد من روابط المشجعين التي لا تزال تطالب بإعادة الشعار السابق.

وتُمنِّي جماهير روما النفس بنجاح الفريق في العودة للمنافسة بقوة على البطولات في الموسم المقبل بعد تعاقد النادي مؤخراً مع العديد من اللاعبين الجدد، على غرار الهولندي كيفن ستروتمان والإيفواري جيرفينهو والمغربي المهدي بن عطية والبرازيلي مايكون.

وأنهى روما الدوري الإيطالي في الموسم الماضي محتلاً المركز السادس، بينما أخفق في التتويج بلقب الكأس بعدما سقط في المباراة النهائية أمام جاره لاتسيو، ليخرج خالي الوفاض من الموسم وبخيبة أمل كبيرة لجماهيره المتعطشة للبطولات والمشاركة في دوري أبطال أوروبا.