وفاة الدولي اليمني أوسام السيد

توفي لاعب منتخب اليمن لكرة القدم أوسام السيد إثر حادث مروري مروّع وأصيب معه أربعة من رفاقه، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم الثلاثاء.

وأشارت الوكالة اليمنية الى أن الحادث وقع مساء أمس الاثنين على طريق عدن تعز وأسفر عن وفاة السيد، وإصابة الدوليين الأربعة حمادة الوادي وأكرم الصلوي ونزار رزق وأنيس صالح.

ونقلت عن مصدر طبي قوله: "إن اللاعب أوسام السيد توفي جراء ضربة قوية تعرّض لها في الرأس تسببت في حدوث نزيف دموي حاد أدى الى وفاته على الفور".

وأضافت "إصابة اللاعبين الأربعة مستقرة وأغلبها إصابات طفيفة توزعت بين كدمات وجراح متوسطة".

وكان اللاعبون اليمنيون في طريقهم إلى منطقة الحديدة، حيث يقع مقر ناديهم الهلال.