باستوس: أجبرت على ترك ليون لأسباب مالية

كشف لاعب الوسط البرازيلي ميشال باستوس أن المشاكل المالية لناديه السابق ليون الفرنسي أجبرت الأخير على التخلي عنه وبيعه إلى العين الإماراتي.

وتعاقد باستوس مع العين، بطل الدوري الإماراتي لكرة القدم، لثلاث سنوات بعد أن أمضى أربعة مواسم مع ليون وشارك في نهاية الموسم الماضي معاراً الى شالكه الالماني.

وقال باستوس (30 عاماً) لإذاعة مونتي كارلو الفرنسية: "كان مستحيلاً أن أبقى مع ليون. لم تكن المشكلة مني شخصياً. لم أرغب في ترك ليون. أبلغني الرئيس بأنه يواجه مشكلات للاحتفاظ ببعض اللاعبين".

وتابع باستوس، لاعب ليل السابق: "أدين بالكثير لليون. تركت العام الماضي فقط لأني ذهبت إلى شالكه. أبلغني جان ميشال أولاس (الرئيس) أن عودتي ستكون مستحيلة لأسباب مالية. لهذا السبب لست متواجداً اليوم في ليون".