"بال".. يعود لتدريبات توتنهام

شارك الجناح الويلزي غاريث بال في تمارين فريقه توتنهام الإنجليزي في ظل الحديث عن إمكانية انتقاله بصفقة خيالية الى ريال مدريد الإسباني.

ووصل بال (24 عاما) صباح اليوم الثلاثاء الى مركز تدريب "انفيلد" في شمال لندن، وسط توقعات الى انتقاله الى ريال مدريد مقابل أكثر من 100 مليون يورو ليصبح أغلى لاعب في التاريخ.

وكان بال قد ترك تدريبات فريقه وسط أنباء حول احتجاجه على رفض ناديه عرض ريال مدريد, و قد كشف لمدربه البرتغالي فيلاش بواش أنه يريد الرحيل الى نادي العاصمة الإسباني, وهددته إدارة ناديه بفرض عقوبة ماليه عليه في حال لم يتراجع عن قراره.

ويحاول ريال مدريد التعاقد مع بال منذ الموسم الماضي إلا أن تمسك رئيس توتنهام برفض العرض ساهم في وصوله إلى أكثر من 100 مليون يورو حالياً.