مالك ليفربول: انتقال سواريز لأرسنال أمر مثير للضحك

استبعد جون هنري، مالك ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، بيع مهاجمه المثير للمتاعب لويس سواريز. وأضاف أن تركه يرحل إلى النادي المنافس أرسنال سيكون أمراً "مضحكاً".

ويرغب سواريز مهاجم أوروغواي - الذي سجل 29 هدفاً بجميع المسابقات الموسم الماضي - بشدة في اللعب في دوري أبطال أوروبا، ويصر على أن يفي ليفربول بما يصفه بأنه التزام بالسماح له بالانتقال إن فشل الفريق في التأهل.

وقدم ارسنال عرضين لضم سواريز البالغ من العمر 26 عاماً، لكنهما رفضا. وأوضح هنري بجلاء أن أي عروض أخرى من النادي اللندني أو من أي مكان آخر ستلقى نفس المصير.

وقال هنري الذي سخر من مساعي أرسنال من خلال حسابه على موقع "تويتر" على الإنترنت "ماذا تظنون أنهم يدخنون هناك في استاد الإمارات؟"، مؤكداً أنه لن يتم السماح لسواريز بالرحيل.

وأضاف "من المهم بالنسبة لجميع الأندية الكبرى (عدم البيع لمنافسين)، لكن الأمر يكتسب أهمية خاصة بالنسبة لليفربول، لأننا لن نلعب في أوروبا. يجب أن نلعب في دوري الأبطال. هذا ما يسعى إليه ليفربول".