ديل بوسكي: يضم لاعبين شباباً للمنتخب لمواجهة الإكوادور

ضم المدير الفني للمنتخب الإسباني خمسة شباب إلى قائمة الفريق لمواجهة الإكوادور ودياً، بينما عاد المهاجمان فيرناندو يورنتي وألبارو نيجريدو.

وسيخوض المنتخب الإسباني مباراة الإكوادور في ظل إراحة لاعبين أساسيين، مثل جيرار بيكي وتشابي وسيرجيو بوسكيتس واستبدلهم ديل بوسكي بلاعبين من فريق تحت 21 عاماً الفائز ببطولة أوروبا في إسرائيل في يونيو/حزيران.

ومن بين المنضمين إلى التشكيلة الجديدة بعد أدائهم المتميز في إسرائيل، ايسكو لاعب ريال مدريد ولاعب الوسط تياغو ألكانتارا.

ونشرت القائمة في الحساب الرسمي لمنتخب إسبانيا على موقع "تويتر".

وإسبانيا في طريقها للتأهل إلى نهائيات كأس العالم في البرازيل العام القادم، إذ تتصدر المجموعة الأوروبية التاسعة برصيد 11 نقطة من خمس مباريات بفارق نقطة عن فرنسا قبل ثلاث مباريات على نهاية التصفيات.

وسيخوض المنتخب الإسباني مباراته التالية في التصفيات خارج ملعبه أمام فنلندا في هلسنكي في السادس من سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال مدرب إسبانيا عبر الموقع الرسمي للمنتخب على الإنترنت "نحن في بداية الموسم، وهناك الكثير من الحقائق التي يتعين علينا أخذها في الحسبان".

ومضى ديل بوسكي قائلاً "إنها ليست مجرد مباراة ودية. إنها مباراة دولية تأتي في إطار الاستعداد لمباراتنا المقبلة في تصفيات كأس العالم في فنلندا".