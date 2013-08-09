مورينيو: سأقاتل حتى النهاية من أجل ضم واين روني

أكد جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي أنه سوف يقاتل "حتى النهاية" من أجل الحصول على توقيع واين روني نجم مانشستر يونايتد وضمه إلى صفوف فريقه خلال الموسم الجديد، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.

وكان تشيلسي قد تقدم حتى الآن بعرضين لشراء روني غير أنهما قوبلا بالرفض من جانب إدارة ألمان يونايتد حيث قدم أحدثهما الأحد الماضي وبلغت قيمته 25 مليون جنيه إسترليني.

وعلى الرغم من ذلك، أصر مورينيو على أنه لم يفقد الأمل بعد وقال "لقد وضعنا واين رونى على رأس قائمة اللاعبين الذين نرغب في أن يكونوا معنا في الموسم القادم، وتحركنا في هذا الصدد بطريقة أخلاقية سلمية كما أننا سوف نستمر في مساعينا حتى اليوم الأخير، أن جميع الخطوات التي نتخذها في هذا الصدد خطوات قانونية حيث إننا نتقدم بعروضنا بشكل مباشر لإدارة الاولد ترافورد".

ومضى المدرب البرتغالي الشهير يقول في تصريحات أدلى بها "لا توجد أي اتصالات خاصة بيننا وبين روني، بل إننا نتحرك بشكل قانوني سليم ونأمل في أن تؤتى جهودنا ثمارها المرجوة".

وكان روني البالغ من العمر 27 عاما قد أبلغ مدربه ديفيد مويس بأنه يرغب بالفعل في الرحيل عن الاولد ترافورد غير أن إدارة النادي تصر على أنه ليس معروضا للبيع.