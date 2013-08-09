ميلان يواجه ايندهوفن في جولة فاصلة مؤهلة لدوري الأبطال

أوقعت قرعة الجولة الفاصلة المؤهلة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي سحبت اليوم الجمعة، ميلانو الإيطالي بطل القارة سبع مرات في مواجهة صعبة ضد البطل السابق ايندهوفن الهولندي.

وغطت سحابة من عدم اليقين على القرعة حول مشاركة فناربخشه التركي وميتاليست خاركيف الاوكراني.

وسيلعب ارسنال ضد فناربخشه الذي توارت مشاركته في ظل فضيحة تلاعب بالنتائج في الدوري المحلي قد تؤدي في النهاية لاستبعاد النادي التركي.

وسيلتقي شالكه الألماني مع ميتاليست خاركيف الذي يواجه جلسة تحقيق في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الأسبوع القادم بعدما خسر استئنافا قدمه في قضية تلاعب بنتيجة مباراة يعود تاريخها الى 2008.

كما سيخوض اولمبيك ليون الفرنسي اختبارا محفوفا بالمخاطر أمام ريال سوسيداد الإسباني بينما يواجه سيلتيك الاسكتلندي بطل أوروبا سابقا رحلة طويلة الى وسط آسيا حيث سيواجه شاختر كارانجاندي بطل قازاخستان.

وسيتعين على سيلتيك الفائز باللقب عام 1967 السفر لمسافة 5500 كيلومتر عبر خمس مناطق زمنية لخوض مباراة الذهاب يوم 20 أو 21 أغسطس/ آب.

وسيحاول شاختر أن يصبح أول ناد من قازاخستان يبلغ دور المجموعات منذ انتقال الدولة الى الاتحاد الاوروبي لكرة القدم من الاتحاد الآسيوي عام2002.

وأسفرت القرعة عن أكثر مواجهة ربما اراد ميلانو - صاحب المركز الثالث في دوري الدرجة الاولى الايطالي الموسم الماضي - تجنبها ضد بطل اوروبا عام 1988 رغم أن الأندية الهولندية لم تعد من القوى الكبرى في كرة القدم الاوروبية مثلما كانت.

وستكون المباراة إعادة للمواجهة بينهما في قبل نهائي دوري الأبطال عام 2005 حين فاز ميلانو بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض عقب التعادل 3-3 في مجموع المباراتين حيث سجل فيليب كوكو مدرب ايندهوفن الحالي هدفين عندما فاز الفريق الهولندي بلقاء الإياب 3-1