موسكو 2013: خماسي عربي في الدور الثاني لسباق 800 م

تأهل خمسة عدائين عرب إلى الدور قبل النهائي لسباق 800 متر عدوا رجال ببطولة العالم لألعاب القوى بالعاصمة الروسية موسكو اليوم السبت.

وتمكن السعودي عبد العزيز لادان والقطري مصعب عبد الرحمن بله والمغربيان سمير جامع وأمين المناوي إضافة الى الجيبوتي ايانليه سليمان من تجاوز تصفيات السباق.

وكان سليمان احتل المركز الثاني في سباق الميل في لقاء الدوري الماسي لألعاب القوى في العاصمة البريطانية لندن أواخر يوليو/تموز الماضي.

ولم يتمكن المصري حمادة محمد والجزائري محمد الأمين بلفرار من التأهل الى الدور قبل النهائي للسباق.