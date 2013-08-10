حضور لافت للاعبي جيل "كولومبيا 2011" في الدوري السعودي

لا يزال السعوديون يتذكرون مشاركة منتخبهم المشرفة في مونديال كولومبيا قبل عامين، في وقت يشهد تراجع مستوى المنتخب الأول وغيابه عن المشهد العالمي.

الموسم الماضي شهد حضوراً قوياً لبعض ذلك المنتخب أو "عيال القروني"، نسبة إلى مدربهم الوطني خالد القروني، على صعيد أنديتهم أو المنتخب الأول، بينما لا يزال البعض الآخر ينتظر فرصته، وربما يحصل عليها في الموسم المقبل.

الهلال اعتمد بشكل أساسي على ثلاثة لاعبين: هم عبدالله السديري، وياسر الشهراني، وسالم الدوسري، كما تعاقد مع عبدالله الحافظ وعلي عطيف القادمين من تجربة احتراف أوروبية، بينما سيغادر فهد الجهني وعبدالعزيز العازمي أسوار النادي لمدة موسم واحد بالإعارة، وعلى ضوء مستوياتهم سيكون القرار بعودتهم أو الاستغناء عنهم، حيث وقع الجهني مع النهضة، فيما لا يزال العازمي يبحث عن فريق.

فواز القرني وفهد المولد كان لهما دور رئيسي في حصول الاتحاد على كأس خادم الحرمين الشريفين في ختام الموسم الماضي، فيما يُنتظر أن ينضم معن خضري إليهما في أقرب فرصة.

خط وسط الأهلي المدجج بالنجوم لم يمنع مصطفى بصاص من حجز مقعد أساسي، وكاد يلحقه ياسر الفهمي لولا تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي، بينما شهدت قائمة الفريق التي ستشارك في أبطال آسيا تواجد محمد آل فتيل ومعتز هوساوي ومحمد مجرشي، إضافة إلى علي الزبيدي بعد ضمه من الاتفاق على سبيل الإعارة.

وبعد رحيل الزبيدي سيكون إبراهيم البراهيم الممثل الوحيد لأبناء القروني في الاتفاق، والحال نفسه ينطبق على صالح القميزي في الشباب، وعبدالإله النصار في النصر.

وعلى النقيض تماماً، لا يزال مصير يحيى دغريري مجهولاً مع الاتحاد الذي سيفتقد لخدمات فواز القرني في الموسم المقبل بعد إيقافه بسبب المنشطات.

ومن بين كل اللاعبين السابق ذكرهم، شهدت تشكيلة المنتخب الأول في العام الماضي تواجداً قوياً لفهد المولد ومصطفى بصاص وسالم الدوسري، مع حضور خجول لياسر الشهراني وعبدالله السديري.