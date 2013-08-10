خلافات حادة في "الإسكندري" والمدرب يؤجل توقيع العقد

وصلت الخلافات بين مسؤولي نادي الاتحاد الإسكندري وطلعت يوسف، المدير الفني للفريق، إلى طريق مسدود، خاصة في ظل تقاعس إدارة النادي برئاسة حازم أبو هاشم عن تدعيم صفوف الفريق الإسكندري بالشكل الذي يرضي الجهاز الفني، وسبق أن تم الاتفاق عليه، وبسبب هذا الأمر قرر طلعت يوسف تأجيل توقيعه على عقود تدريب الاتحاد لحين إشعار آخر، بحسب ما أورد موقع "كورة".

ومن أجل توضيح أبعاد المشكلة، قال طلعت يوسف في تصريحات خاصة: "نادي الاتحاد هو بيتي الذي تربيت فيه، وصنع مني لاعباً ومدرباً، وأخشى أن يبدأ الموسم الجديد من دون الاتفاق مع لاعبين مميزين يقودون الفريق في الدوري المصري وتنهار معها آمال الجماهير التي تمني النفس برؤية فريقها ينافس على اللقب وليس المنافسة للهروب من الهبوط".

وأضاف: "قبل الاتفاق مع رئيس النادي على تولي مسؤولية الفريق الفنية اتفقت معه على ضم لاعبين مميزين لقيادة الفريق لا يقل عددهم عن 15 لاعباً، وحتى الآن لم نكمل القوام الأساسي الذي يستطيع أن يقود الفريق في الموسم القادم، وتوقفت المفاوضات بسبب قلة الدعم المادي".

ونفى طلعت يوسف أن يكون عدم توقيعه على العقود حتى الآن يعني إنهاء الاتفاق أو التراجع فيه، مؤكداً أنه فقط يحلم ببداية مثالية للفريق ومستوى مميز، وهذا لن يتأتى إلا بفترة إعداد قوية ومع مجموعة مميزة من اللاعبين، وأنه سوف يبذل قصارى جهده مع الفريق حتى ينفذ ما وعد به شرط أن تنفذ إدارة النادي ما وعدت به.

وجدير بالذكر أن الاتحاد الإسكندري نجح في التعاقد مع إبراهيم فرج حارس غزل المحلة وكمال على وتامر محب وفتحى مبروك وشرويدة والشايب.