فريق العماني الحبسي يواجه بطل البريمير ليغ في ويمبلي

سابقة تاريخية تسجلها مباراة ملعب ويمبلي، وليس الأمر متعلقاً بخوض فريق للدرجة الأولى للمباراة أمام بطل "البريمير ليغ"، بل إن العيون لن تكون فقط على لاعبي مانشستر يونايتد وويغان، الذي يلعب له الحارس العماني علي الحبسي.

وسيجري التنافس على الدرع الخيرية بحضور تقنية خط المرمى، وذلك لأول مرة في مهد اللعبة الحديثة في إنجلترا، وسيتم استعمال نفس التقنية في المباراة الودية المرتقبة بين منتخبي إنجلترا وأسكتلندا يوم الأربعاء المقبل على استاد "ويمبلي" أيضاً، وذلك قبل إطلاقها في جميع مباريات الدوري الإنجليزي بالموسم الجديد.

ويأتي تنازل الاتحاد الإنجليزي عن تقاليده في الذكرى الخمسين بعد المئة لتأسيسه، وبعد جدل متواصل في حالات عدة في مباريات حاسمة في إنجلترا وغيرها.

فنياً يبدأ كل طرفي المباراة بمدرب جديد، فيونايتد ودع أليكس فيرغسون المعتزل واستقدم ديفيد مويس، ويعيش فترة إعداد هزيلة للغاية من حيث النتائج.

فقد خسر يونايتد من فريق نجوم الدوري التايلندي، ثم سقط أمام يوكوهاما مارينوس الياباني قبل التعادل مع سيريزو أوساكا الياباني، ورغم الفوز على فريق في هونغ كونغ فإن الشياطين الحمر تعادلوا مع إيك سولتا السويدي، قبل السقوط أمام إشبيلية.

ويشهد اللقاء غيابات عدة في تشكيلة بطل الدوري، حيث يواصل واين روني مسلسه الدرامي مع رغبة واضحة من تشيلسي بالتعاقد معه فيما لا يبدو خافيير هرنانديز أو روبن فان بيرسي في كامل الجاهزية.

ويغان الذي يضم في تشكيلته الحارس العماني علي الحبسي، استهل مشواره في دوري الدرجة الأولى بفوز كبير، إلا أن سجله أمام اليونايتد يحمل الهزيمة بأربعة أهداف في الموسم الماضي، ويقوده المدرب أوين كويل الذي تعاقد معه بعد انتقال المدرب مارتينيز إلى إيفرتون.