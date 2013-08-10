مواجهة نارية بين الصفاقسي والساحلي في نهائي كأس تونس

ستتجدد المواجهة القوية بين الصفاقسي ومنافسه النجم الساحلي عندما يلتقيان في المباراة النهائية ببطولة كأس تونس لكرة القدم لموسم 2011-2012 المؤجلة غدا الأحد، لكن يخشى أن يؤثر غياب الجمهور على الأداء رغم أهمية المباراة.

واشتعل التنافس بين الفريقين في مرحلة التتويج على لقب بطولة الدوري التونسي قبل أن يحسم الصفاقسي اللقب لمصلحته فيما اكتفى النجم الساحلي بالمركز الثالث قبل لقاء الفريقين في دور الثمانية (المجموعتين) ببطولة كأس الاتحاد الإفريقي حيث فاز الصفاقسي 1-صفر.

ويأمل الصفاقسي أن يؤكد تفوقه على منافسه النجم الساحلي ويضم بطولة الكأس الى بطولة الدوري ويتوج مجهوده بالفوز بثنائية الموسم في تونس.

ويعول الصفاقسي الذي سبق له التتويج بلقب كأس تونس أربع مرات على مجموعة متجانسة من اللاعبين استطاعت بقيادة المدرب الهولندي رود كرول تقديم أداء جيد ومتجانس جعل الفريق منافسا بارزا على الألقاب.

ويأمل الصفاقسي أن يستمر لاعبوه في الظهور بمظهر جيد وبذل كلما في وسعهم وفي مقدمتهم لاعب الوسط فرجاني ساسي وفخر الدين بن يوسف وهداف الفريق العاجي ادريسا كوياتي.

وسيفتقد الصفاقسي لجهود قلب دفاع الفريق بسام بولعابي بسبب الإيقاف بعد طرده في مباراة الدور قبل النهائي للمسابقة.

وسيرمي النجم الساحلي الذي سبق له التتويج ببطولة كأس تونس سبع مرات بكل أسلحته للتغلب على غريمه والصعود الى منصة التتويج لإنقاذ موسمه حتى لا يخرج صفر اليدين.