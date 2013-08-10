نيمار دا سيلفا: ميسي رائع يثير إعجابي وهو مثلي الأعلى

أكد البرازيلي الدولي الشاب نيمار دا سيلفا، مهاجم برشلونة الإسباني لكرة القدم، أن زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي هو أكثر شخص في العالم يحظى بإعجابه. وقال نيمار في مقابلة نشرتها صحيفة "سبورت" الإسبانية الرياضية اليوم السبت: "اعتقد البعض أن المشاكل ستنشأ بيني وبين ميسي، ولكنني أتساءل: كيف تكون المشاكل مع مثلك الأعلى ومع أكثر شخص يحظى بإعجابك في العالم؟".

وأضاف اللاعب الشاب، الذي انضم لبرشلونة قبل شهرين فقط: "إذا كان هناك شخص أمد إليه يدي بالمساعدة فهو ميسي. إنه شخص رائع". وأكد نيمار أنه يشعر بمزيد من الارتياح في كل يوم يمر عليه مع الفريق الكتالوني.

ويتواجد نيمار حالياً مع برشلونة في رحلته إلى ماليزيا استعداداً للموسم الجديد. وقال نيمار "ليس من السهل أن تبدأ مسيرتك مع نادٍ كبير، ولكنني أشعر بارتياح شديد بفضل الصحبة الرائعة من الزملاء بالفريق". كما أكد أن ميسي يتفوق على جميع زملائه بالفريق، ولكنه أشاد أيضاً بالثنائي تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا.