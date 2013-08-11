الأندية المصرية تواجه صعوبات في سوق الانتقالات

يتجه العديد من الأندية التي تنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للاستغناء عن لاعبيها وفرض إجراءات تقشف في ظل الغموض الذي يحوي موعد انطلاق المسابقة في الموسم الجديد بعد إلغائها مرتين متتاليتين.

ورغم أن اتحاد كرة القدم أعلن الشهر الماضي أن الدوري الممتاز سيقام في الموسم الجديد بنظام المجموعتين بمشاركة 22 نادياً إلا أنه لم يحدد موعداً لانطلاق المسابقة.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن المسابقة لن تنطلق إلا بعد خوض منتخب مصر مباراة في تصفيات كأس العالم أمام غينيا في الـ10 من سبتمبر/أيلول.

وحتى إذا انطلق الموسم الجديد كما هو مقرر فإن احتمالات توقف المنافسات أو حتى الإلغاء أيضاً ستظل تمثل تهديداً للأندية مع تنامي الأزمة السياسية.

ولم يستكمل الموسم الماضي في مصر واتخذ قرار الالغاء في يوليو/تموز لأسباب أمنية. وتوقف الموسم الذي سبقه أيضاً في مراحله الأخيرة عقب مقتل أكثر من 70 مشجعاً في أحداث عنف بعد مباراة بين المصري والأهلي.

وبعيداً عن العمالقة الثلاثة الأهلي والزمالك والإسماعيلي وضعت أغلب الأندية الأخرى سقفاً للتعاقدات مع لاعبين جدد لا يتجاوز 400 ألف جنيه مصري (57 ألف دولار) في الموسم لكل لاعب.

واستغنى فريق الداخلية عن أربعة لاعبين رغم أنه رفض عروضاً لمهاجمه الدولي أحمد تمساح والظهير أحمد سمير لاعب منتخب مصر تحت 20 عاماً.

واتخذ وادي دجلة خطوة مماثلة واستغنى عن كل لاعبيه بعدما رفضوا تخفيض قيمة عقودهم الى400 ألف جنيه. وضمن الذين استغنى عنهم وادي دجلة محمد عبدالواحد لاعب وسط منتخب مصر السابق، وعاشور التقي والمهاجم السوري عبدالفتاح الأغا.

وكان نشاط مصر للمقاصة في الجانبين، واستغنى النادي عن 11 لاعباً لكنه تعاقد مع سبعة لاعبين آخرين بأسعار أقل.

وقال طارق يحيى، العائد لتدريب المقاصة لفترة ثانية، إنه يسعى لبناء فريق جديد يمزج فيه بين اللاعبين الشباب وأصحاب الخبرة.

وأضاف "تعاقدنا مع يوسف عباس مهاجم الزمالك الشاب لمدة اربعة مواسم، الى جانب التعاقد أيضاً مع عمرو بركات صانع لعب فريق الشباب في الزمالك.

كما استعاد المقاصة لاعبين سبق لهم اللعب بين صفوفه وهما لاعب الوسط أحمد عبدالرؤوف ومدافع منتخب مصر السابق هاني سعيد. ووقع كل منهما لثلاث سنوات.

كما تعاقد المقاصة مع أحمد السيد مدافع الأهلي السابق من تليفونات بني سويف والحارس الفلسطيني رمزي صالح الذي سبق له اللعب في الأهلي وسموحة.

واستفاد ناد آخر هو سموحة من استغناء أندية أخرى عن لاعبيها وتعاقد مع عدد كبير من لاعبين بثمن زهيد.

وتركت الأزمة آثاراً أيضاً على الأهلي والزمالك رغم مشاركتهما في دوري أبطال إفريقيا.

واكتفى الأهلي بإبرام صفقتي انتقال حر وضم أحمد خيري لاعب وسط الإسماعيلي وصبري رحيل الظهير الأيسر للزمالك الذي يواجه صعوبات في تجديد عقود لاعبين أساسيين.