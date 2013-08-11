فابريغاس يغيب عن افتتاح دوري إسبانيا لإصابته في الكاحل

تعرّض لاعب وسط برشلونة بطل إسبانيا لكرة القدم سيسك فابريغاس إلى التواء في الكاحل قد يبعده عن المباراة الافتتاحية لفريقه، حسب ما أعلن النادي الكاتالوني الأحد.

وتعرض فابريغاس الى الإصابة في المباراة الودية التي فاز فيها برشلونة على نجوم الدوري الماليزي 3-1 في كوالالمبور السبت، وسجل فيها فابريغاس الهدف الأول في الدقيقة 33، قبل أن يضيف البرازيلي نيمار الثاني، واختتمها جيرار بيكيه بالهدف الثالث في الدقيقة 75.

وسيغيب النجم الإسباني عن مباراة فريقه الودية مع الإكوادور في منتصف الأسبوع، وقد يغيب أيضاً عن المباراة الأولى في الدوري الإسباني ضد ليفانتي الأحد المقبل.

وكان سيسك فابريغاس قد خضع لعدد من الاختبارات هذا الصباح بعد وصوله من ماليزيا، وبعد خضوعه للفحوصات تأكد أن اللاعب أصيب بالتواء في أربطة كاحله الأيمن.