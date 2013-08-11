ماينتس يتفوق على شتوتغارت في الدوري الألماني

استهل ماينتس الموسم الجديد من الدوري الألماني بشكل جيد بعد أن تفوق على ضيفه شتوتغارت 3-2 الأحد، في المرحلة الأولى التي تختتم لاحقاً بلقاء شالكه وهامبورغ.

ويدين ماينتس الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الـ13 بعد أن كان ينافس بشكل جدي على التأهل إلى الدوري الأوروبي، بفوزه الافتتاحي إلى نيكولاي مولر الذي سجل ثنائية والياباني شينجي أوكازاكي الذي افتتح سجله التهديفي مع فريقه الجديد في مرمى فريقه السابق الذي سجل هدفيه في المباراة عبر البوسني وداد ايبيسيفيتش والنمسوي مارتن هارنيك.

يُذكر أن شتوتغارت الذي يشرف عليه برونو لاباديا، أنهى الموسم الماضي في المركز الـ12 لكنه يشارك في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لأنه وصيف بطل مسابقة الكأس، وهو تأهل إلى الدور الفاصل، حيث يلتقي رييكا الكرواتي في الشهر الحالي.