مدرب ليفربول: سواريز يجب أن يعتذر للنادي

قال المدرب بريندان رودغرز إن "لويس سواريز مهاجم ليفربول الذي يرغب في الرحيل يجب أن يعتذر لناديه ولزملائه إذا أراد أن يتم الترحيب به مرة أخرى في التشكيلة".

وأضاف رودغرز أن سواريز الذي يسعى للرحيل عن ليفربول منذ نهاية الموسم الماضي، "سيحتاج إلى إصلاح علاقاته حين يعود للفريق بعد مشاركته مع منتخب أوروغواي في مباراة ودية في اليابان الأربعاء.

وأبلغ رودغرز الصحافيين بعد خسارة ليفربول أمام سيلتيك في آخر مباريات الفريق الودية في دبلن السبت: "في البداية سيكون هناك اعتذار لزملائه وللنادي.. ثم إدراك أنه مستعد للقتال من أجل النادي".

وتابع: "ندرك أننا لا نرى لويس سواريز الذي أعرفه. لقد أمضى عدة أيام يعمل بمفرده، وعندما يعود من اللعب مع منتخب أوروغواي سنرى كيف ستسير الأمور"، وأضاف: "كلنا في الطريق نفسه لن يذهب الى أرسنال.. هذا أكيد عندما يلتزم لويس.. سنرحب به بأذرع مفتوحة".

ورفض ليفربول عرضاً مقابل 40 مليون جنيه إسترليني من أرسنال منافسه في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما طلب سواريز إلغاء عقده بسبب فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وقال رودغرز: "علمت في نهاية الموسم الماضي أن بعض الأندية ستطلب ضمّه، والحقيقة هي وجود عرض واحد فقط".

وأمر رودغرز سواريز بالمران منفرداً بعدما أبلغ المهاجم البالغ عمره 26 عاماً صحيفة "ماركا" الإسبانية الاسبوع الماضي بأنه يرغب في اتفاق ودي من أجل ترك ليفربول وبأنه يعتقد أن وجود عرض مقابل أكثر من 40 مليون جنيه إسترليني يكفي لتفعيل بند في عقده.

وتلقى سواريز الذي سجل 29 هدفاً في كل المسابقات مع ليفربول الموسم الماضي، دعماً كاملاً من النادي وأغلب المشجعين أثناء واقعتين مثيرتين للجدل خلال موسمين ونصف الموسم مع الفريق وهما إهانة عنصرية الى باتريس ايفرا لاعب مانشستر يونايتد، وعضّ برانيسلا فايفانوفيتش مدافع تشيلسي.