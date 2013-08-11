مويز يحصل على لقبه الأول مع مانشستر يونايتد

سجّل روبن فان بيرسي هدفين ليمنح مانشستر يونايتد الفوز 2-0 على ويغان اثليتيك في مباراة الدرع الخيرية التي يفتتح بها موسم كرة القدم بإنجلترا في أجواء مشمسة باستاد ويمبلي اللندني الأحد.

وأحرز المهاجم الهولندي المتألق هدفاً في كل شوط لبطل الدوري الإنجليزي الممتاز والذي تفوق على منافسه الفائز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي ويمنح مدربه الجديد ديفيد مويز لقباً مبكراً في بداية مشواره مع النادي.

وسدّد فان بيرسي ضربة رأس بعد ست دقائق من البداية، وأضاف الهدف الثاني بتسديدة اصطدمت في طريقها للشباك بلاعب منافس قبل مرور ساعة من اللعب ليقضي على مقاومة ويغان الذي أحرز لقب كأس الاتحاد بفوز مفاجئ على مانشستر سيتي قبل هبوطه من الدوري الممتاز الموسم الماضي.

وأظهر جناح يونايتد الشاب ويلفريد زاها لمحات من مهاراته العالية في مباراته الأولى مع فريقه الجديد إلى جانب المخضرم رايان غيغز البالغ من العمر39 عاماً والذي خاض مباراته رقم 21 مع يونايتد في استاد ويمبلي والأولى بدون المدرب السابق أليكس فيرغسون.