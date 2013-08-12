إشبيلية يتعاقد مع مدافع منتخب أوروغواي كريستوفر

قبل انطلاق الدوري الإسباني أعلن نادي إشبيلية الإسباني، الاثنين، عن تعاقده مع لاعب خط الوسط المدافع الشاب سيباستيان كريستوفورو (19 عاماً) من نادي بينيارول في أوروغواي بعقد يمتد خمس سنوات، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وأنهى إشبيلية الموسم الماضي في المركز الخامس بالدوري الإسباني وينافس حالياً في الدور التأهيلي الثالث لمسابقة الدوري الأوروبي. وذكرت تقارير إعلامية أن إشبيلية دفع مليوني يورو (ثلاثة ملايين دولار) للتعاقد مع اللاعب.

وساهم كريستوفورو بشكل فعال في احتلال منتخب أوروغواي المركز الثاني في بطولة كأس العالم للشباب (تحت 20 عاماً) والتي أقيمت في يوليو الماضي.

وينتظر أن يعوض كريستوفورو فريق إشبيلية عن رحيل التشيلي جاري ميديل إلى كارديف سيتي في الأسبوع الماضي.