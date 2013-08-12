اللبناني حيدر ينتقل للاتحاد السعودي على سبيل الإعارة

انتقل الدولي اللبناني محمد حيدر إلى نادي الاتحاد جدة السعودي على سبيل الإعارة لموسم واحد مقابل 220 ألف دولار أميركي، وذلك بحسب مصادر صحافية لبنانية.

وكان مهاجم نادي الصفاء قد أحرز لقب أفضل لاعب في لبنان في الموسم المنصرم وقاد فريقه إلى إحراز لقبيه في بطولة الدوري اللبناني في الموسمين الماضيين، إضافة إلى لقب كأس لبنان، وكان قد انتقل قبل عامين إلى الصفاء قادماً من التضامن صور.

وسيلعب حيدر مع "العميد" الموسم المقبل وسيكون اللاعب الآسيوي معه في بطولة دوري أبطال آسيا، وسيصل إلى جدة مطلع الأسبوع المقبل لإجراء الكشف الطبي وإتمام التعاقد النهائي.

وسيكون حيدر اللاعب اللبناني الثاني الذي يحترف في المملكة السعودية بعد محمد قصاص الذي لعب للقادسية.