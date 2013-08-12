توقعات بمشاركة روني مع منتخب بلاده لمواجهة أسكتلندا

أكمل وين روني، مهاجم مانشستر يونايتد، حصة تدريبية كاملة مع منتخب إنجلترا لكرة القدم، الاثنين، ولا يزال المدرب روي هودغسون يتوقع أن يخوض اللاعب مباراة المنتخب الودية أمام أسكتلندا على استاد ويمبلي يوم الأربعاء المقبل.

ولعب روني دوراً محدوداً في فترة الإعداد التي تسبق الموسم وغاب عن المباراة التي فاز بها مانشستر يونايتد بالدرع الخيرية أمس الأحد على حساب ويغان اثليتيك بسبب إصابة في الكتف.

وقال هودغسون خلال مؤتمر صحافي عقب المران: "يبدو روني على ما يرام كما توقعت. لم يكن لديّ أي شك خلال حصة التدريب بأنه لا يعاني من إصابة جسدية".

وأضاف "سيكون من المهم رؤية البيانات وأن نتحدث مع وين ونرى كيف اجتاز الحصة التدريبية. لم يتدرب بمثل هذه الشدة من قبل مثلما حدث اليوم لذا من المهم رؤية النتائج".

وتابع قائلاً: "يبدو أنه يعمل بمنتهى الجدية.. سوف نقوم بتحليل كل شيء، وبالتنسيق معه سنمنحه الدقائق المناسبة للعب".

وكان روني محور عرضين للانضمام لتشيلسي وسط تقارير عن أنه يرغب في ترك بطل الدوري الإنجليزي الممتاز على الرغم من تأكيد المدرب ديفيد مويز أن اللاعب ليس للبيع.

وغاب عدد من اللاعبين عن الحصة التدريبية لإنجلترا بمن في ذلك لاعبو يونايتد الذين خاضوا مباراة ويغان.

ومباراة إنجلترا وأسكتلندا هي الأولى بين المنتخبين منذ عام 1999 وتأتي قبل مباراتي إنجلترا أمام مولدوفا وأوكرانيا في تصفيات كأس العالم 2014 في اوائل سبتمبر/أيلول المقبل.