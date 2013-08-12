مصر تواجه أوغندا بمنتخب يغيب عنه لاعبو الأهلي والزمالك

يخوض المنتخب المصري لكرة القدم بعد غدٍ الأربعاء مباراة ودية تجمعه بضيفه الأوغندي في ملعب نادي الجونة بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر.

وتدخل المباراة ضمن استعدادات المنتخب المصري لمباراة غينيا في ختام مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2014 في البرازيل والتي تحدد موعدها في العاشر من أيلول/سبتمبر المقبل لكن دون أن يتحدد حتى الآن الملعب الذي سيستضيفها نظراً للظروف الأمنية والسياسية التي تمر بها مصر عقب مظاهرات 30 حزيران/يونيو الماضي لمؤيدي ومعارضي الرئيس المعزول محمد مرسي.

واضطر المدير الفني الأميركي بوب برادلي لخوض المباراة بتشكيلة ضمت عدداً من لاعبي الصف الثاني والاحتياطيين إضافة إلى بعض العناصر الشابة من منتخب الشباب الذي شارك في نهائيات كأس العالم للشباب والتي أقيمت مؤخراً في تركيا، وذلك لتعويض غياب 13 لاعباً من القائمة الأساسية للمنتخب وهم: شريف إكرامي ووائل جمعة ورامي ربيعة وأحمد شديد قناوي ووليد سليمان ومحمد أبوتريكة لسفرهم مع ناديهم الاهلي الى الكونغو لمواجهة ليوبارد في دوري أبطال إفريقيا.

كما يغيب خماسي الزمالك عبدالواحد السيد وعمر جابر ومحمد عبدالشافي وأحمد عيد عبدالملك ومحمد إبراهيم لسفرهم مع ناديهم الى جنوب إفريقيا لمواجهة أورلاندو بايريتس في الجولة الثالثة لدوري المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، كما يغيب أحمد المحمدي لاعب هال سيتي الانجليزي وعلي غزال لاعب ماديرا البرتغالي للإصابة.

وسيجري الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرعة الدور النهائي في 16 ايلول/سبتمبر المقبل بمقره في ضاحية 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، حيث تواجه المنتخبات الخمسة صاحبة التصنيف الأول إفريقياً المنتخبات الخمسة صاحبة التصنيف الثاني، وتتأهل المنتخبات الخمسة الفائزة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب مباشرة إلى نهائيات كأس العالم.