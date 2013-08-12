نادال يتقدم للمركز الـ3 في التصنيف العالمي للاعبي التنس

تقدم الإسباني رفائيل نادال، الاثنين، إلى المركز الثالث في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين للرجال الصادر، وكان نادال في المركز الرابع قبل أن يتقدم مركزاً واحداً إلى الأمام بعدما فاز ببطولة مونتريال للتنس للأساتذة أمس الأحد ورفع رصيده إلى 7860 نقطة.

ورغم هزيمته في الدور قبل النهائي لمونتريال احتفظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش بالمركز الأول على قائمة التصنيف العالمي برصيد 11400 نقطة، واحتفظ بمركزه الثاني البريطاني اندي موراي بطل ويمبلدون الذي خرج من بطولة مونتريال مبكرا برصيد 86100 نقطة.

وتراجع الإسباني ديفيد فيرير من المركز الثالث إلى الرابع، بينما احتفظ السويسري روجيه فيدرر والتشيكي توماس برديتش بالمركزين الخامس والسادس على قائمة التصنيف العالمي.

واحتفظ الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو والفرنسي جو ويلفريد تسونجا بالمركزين السابع والثامن، فيما تقدم السويسري ستانيسلاس فافرينكا الى المركز التاسع تاركاً المركز العاشر للكندي ميلوش راونيتش الذي دخل قائمة المصنفين العشر الأوائل بدلاً من المركز الثالث عشر.