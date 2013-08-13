الاتحاد الفرنسي يعيد "نقطتين" إلى رصيد موناكو

ألغت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الفرنسي لكرة القدم عقوبة حسم نقطتين من رصيد نادي موناكو على إثر الحوادث التي حصلت في 17 مايو الماضي لكنها في المقابل، ثبتت إقامة مباراة واحدة لنادي الإمارة من دون جمهور وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس الفرنسية.

وقال بيان صادر عن الاتحاد الفرنسي الثلاثاء "قررت اللجنة العليا للاستئناف التابعة للاتحاد الفرنسي التي اجتمعت في 7 أغسطس إلغاء عقوبة حسم نقطتين "مع وقف التنفيذ" التي أوقعتها لجنة التأديب بحق موناكو على إثر طلب الاستئناف الذي تقدم به نادي موناكو.

في المقابل، قررت لجنة الاستئناف العليا الإبقاء على عقوبة خوض موناكو مباراة واحدة من دون جمهور على إثر الأحداث التي شهدتها مباراته ضد لومان في 17 مايو الماضي خلال موسم 2012-2013 من الدوري الفرنسي.