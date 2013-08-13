الجزائر تحافظ على صدارة العرب في تصنيف "فيفا"

احتفظ المنتخب الجزائري لكرة القدم بصدارة المنتخبات العربية في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لشهر أغسطس/آب، واحتل المنتخب التونسي الوصافة العربية علي الرغم من تراجعه بستة مراكز في التصنيف العالمي، واحتل المنتخب المصري المركز الثالث بتقدم مركز واحد عن الشهر الماضي.

واحتلت الجزائر المركز الـ34 عالمياً، محتلة صدارة المنتخبات العربية، تلتها تونس في المركز الـ53 عالمياً كثاني أفضل المنتخبات العربية على الرغم من التراجع الكبير بستة مراكز كاملة، واقترب المنتخب المصري باحتلاله المركز الـ61 عالمياً والثالث عربياً.

وعلى المستوى الآسيوي، قفز الأردن 5 مراكز ليحتل المركز 71 عالمياً والرابع في تصنيف المنتخبات العربية.

وبعد الأردن تأتي منتخبات الإمارات وسلطنة عمان والعراق والسعودية وقطر والكويت في المراكز 84 و95 و104 و107 و111 و112 على التوالي.