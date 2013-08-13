الشباب يعتذر عن مشاركة الكولومبي توريس مع منتخب بلاده

بعثت إدارة نادي الشباب السعودي خطاباً إلى الاتحاد الكولومبي لكرة القدم اعتذرت خلاله عن عدم تمكن لاعب الفريق ماكنيلي توريس من الانضمام لمنتخب بلاده الذي سيلاقي منتخب صربيا ودياً الأربعاء في إسبانيا وذلك لصعوبة الحصول على تأشيرة دخول بسبب وصول اللاعب أثناء إجازة عيد الفطر المبارك للسعودية.

وتأخر توريس عن الوصول في وقت سابق الى السعودية بسبب التأشيرة أيضاً بالإضافة إلى بعض الالتزامات التي فضل إنهاءها قبل الانخراط في تدريبات ناديه الجديد الذي ينتظره مشاركات هامة علي الصعيدين المحلي والآسيوي، حيث يلتقي الشباب مع فريق كاشيو الياباني في دور الثمانية بدوري المحترفين الآسيوي إيابا في اليابان يوم 21 آب/أغسطس الجاري.

وسيكون توريس متواجداً مع بعثة الشباب التي ستقيم معسكراً في اليابان لعدة ايام تسبق اللقاء المرتقب والهام ما يصعب على اللاعب الالتحاق بمعسكر منتخب بلاده او حتى المشاركة في اللقاء الودي.