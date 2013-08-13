الدعوة التي وجهها اتحاد كرة القدم لألتراس أهلاوي وألتراس المصري للتصالح ونبذ الخلافات التي أعقبت مجزرة بورسعيد دعوة لابد أن تلقي القبول من الطرفين بأقصي سرعة لأن معناها تغليب مصلحة الوطن علي المصالح الشخصية والذاتية وخدمة للعبة الشعبية الأولي التي يحبها الجميع ويعشقونها.. فالخلاف سيؤثر علي المسابقة بشكل كبير جدا لأن اتحاد الكرة سيضطر إلي إقامة الدوري بنظام المجموعتين للتفرقة بين الفريقين وعدم التقائهما طوال الموسم.. وإذا كانت المحكمة قد اقتصت لجماهير النادي الأهلي ووضعت حدا فاصلا لهذه القضية فلابد أن نلتزم بحدود الشرائع الدينية.. ولابد أن نتسامي.. فالله سبحانه وتعالي يقول في محكم كتابه العزيز ¢ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ¢.. وسبقها الله تعالي في سورة البقرة أيضا بقوله ¢ فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ¢ صدق الله العظيم.. أي أن الله سبحانه وتعالي حضنا علي العفو.. والعفو من شيم الكرام.. ولابد أن نتنازل جميعا ونصفح حتي تسير سفينة الوطن إلي بر الأمان والرخاء والتقدم.

الصلح لن يتم بين ألتراس الناديين مباشرة.. ولكن من خلال دعوة من العقلاء من الجانبين لعقد حلسة صلح في بورسعيد ولتكن برعاية المهندس هاني أبوريده عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم وابن بورسعيد وعدد من كبار المسئولين والمحبوبين من أبناء بورسعيد الذين يستطيعون تهدئة الخواطر والنفوس ويحضرها عدد من المسئولين بالنادي الأهلي وأن يقام هذا الصلح تحت رعاية الكابتن طاهر ابوزيد وأعتقد أنه شخصية محبوبة في أوساط الرياضيين في كل محافظات مصر.. ويتم خلال هذا الاجتماع دعوة مجموعة من أهالي بعض ضحايا الحادث وتبعاته من الجانبين ويتم تصفية القضية بشكل تام.. لأن شقة الخلاف يجب أن تلتئم في أسرع وقت ممكن.. فأبناء الوطن الواحد يجب أن يترفعوا عن المشاكل والصعاب التي تعوق حركة الوطن ويقدموا المثل والقدوة لغيرهم خاصة إذا كان الخلاف في مجال الرياضة التي تحض علي التسامح والنبل والخير.. اتمني أن يستجيب الجميع لهذه الدعوة العاقلة لأن الصلح خير في كل الأحوال.





نقلاً عن "الجمهورية" المصرية