برشلونة قد يجد ضالته بلاعب "مسلم" لترميم دفاعاته

كشفت صحيفة "سبورت" الكاتلونية المقربة من دوائر صنع القرار بنادي برشلونة، أن إخفاق إدارة ساندرو روسيل في الحصول على خدمات مدافع قوي خلال الفترة الماضية، قد يدفعها للتعاقد مع اللاعب الدولي الفرنسي مامادو ساخو، الراغب بمغادرة باريس سان جيرمان.

وذكرت الصحيفة أن ساخو يريد ترك النادي الباريسي والبحث عن نادٍ جديد بغية الحصول على فرص أكبر للعب أساسياً لضمان المشاركة مع المنتخب الفرنسي في بطولة كأس العالم المقررة في البرازيل العام المقبل.

الصحيفة أشارت إلى أن ساخو قد يمثّل خياراً مناسباً بالنسبة لمدرب الفريق الأرجنتيني خيراردو مارتينو، بعدما فشل النادي في ضم أحد الثلاثي البرازيلي تياغو سيلفا وديفيد لويز وماركينيوس رغم المحاولات المستمرة طوال الأشهر الماضية.

وساقت "سبورت" عدداً من المبررات التي قد تدفع برشلونة لضم ساخو، من بينها صغر سنه (23 عاماً)، وقوته وسرعته التي تؤهله لمجاورة جيرارد بيكيه في خط دفاع الفريق الكاتلوني، فضلاً عن سعره الزهيد مقارنة مع المدافعين الآخرين الذين حاول جلبهم.

وكانت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية قالت في وقت سابق إن ساخو يرغب في الرحيل عن باريس سان جيرمان في ظل عدم اعتماد مدرب الفريق الجديد لوران بلان عليه في الفترة الماضية، علماً أنه خرج من صفوف الناشئين في النادي وشارك بشكل منتظم في الموسم الماضي.

وخرج ساخو – وهو لاعب مسلم ينحدر من أصول سنغالية - من القائمة الأخيرة التي أعلنها ديديه ديشان، مدرب منتخب فرنسا استعداداً لمواجهة المنتخب البلجيكي غداً الأربعاء في مباراة ودية، وهو ما دفع اللاعب للتفكير بالرحيل عن سان جيرمان.