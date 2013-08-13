تأهل البحريني "ريجاسا" إلى نهائي 5 آلاف متر

في الوقت الذي تأهل فيه العداء البحريني ديجين ريجاسا إلى نهائي سباق 5 آلاف متر في بطولة العالم لألعاب القوى في موسكو، فإن المغربيين عثمان الكومري وعزيزالحبابي خرجا من التصفيات.

وبحسب "رويترز" سجل العداء البحريني ريجاسا 13 دقيقة و25.21 ثانية وهو أفضل رقم له هذا الموسم ليضمن الظهور في النهائي.

من جهته، واصل البطل الأولمبي البريطاني مو فرح سعيه للجمع بين لقبي المسافات الطويلة عقب فوزه بسباق 10 آلاف متر يوم السبت الماضي بعدما تأهل للنهائي في المركز الثامن.

وحقق الأثيوبي مختار إدريس أفضل زمن في التصفيات وبلغ 13 دقيقةو20.82 ثانية.