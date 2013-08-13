جوستافو: وضعي حساس في بايرن ميونيخ

اعترف لاعب الوسط البرازيلي لويز جوستافو، أمس الاثنين، بأنه يعيش "وضعاً حساساً" في بايرن ميونيخ، حيث بات بديلاً منذ منتصف العام الماضي.

وأقر اللاعب لدى وصوله إلى مدينة بازل للانضمام إلى المنتخب البرازيلي في مباراته الودية غداً الأربعاء في سويسرا، الأولى لأبناء المدرب لويس فيليبي سكولاري عقب الفوز بلقب كأس القارات: "إنني مطمئن، مثلما كنت دائماً في حياتي. لكنه وضع حساس".

وكشف لويز جوستافو، الذي يلعب أساسياً في صفوف منتخب السامبا، أنه لم يتحدث بعد حول وضعه مع الإسباني جوسيب غوارديولا المدير الفني لبايرن، لكنه أوضح أنه ينتظر الانتقال إلى نادٍ آخر قبل يوم 31 آب/أغسطس الجاري، موعد إغلاق باب الانتقالات الصيفية.

وقال اللاعب في تصريحات لموقع "جلوبوسبورتي" البرازيلي: "لا يوجد الكثير لقوله. لقد تحدثنا بعض المرات، لكن ليس عن شيء مهم. كانت مسائل شخصية أكثر منها مهنية".

وكشف لاعب الوسط عن قلقه بشأن الاستمرار احتياطياً: "إنني أبحث عن الخيار الأفضل، وسأتخذ القرار الأفضل بالنسبة لي. علي أن أعمل. إذا لم يحدث شيء، سأبقى في النادي، حيث لدي عقد حتى 2015".

وبحسب الصحافة، هناك ناديان على الأقل، أرسنال الإنجليزي ونابولي الإيطالي، قد أعربا عن اهتمامهما بالتعاقد مع البرازيلي (26 عاماً)، الذي يثق بالتوصل إلى حل لوضعه قبل نهاية فترة الانتقالات: "حتى يوم 31، هناك احتمالية لحدوث أمور كثيرة".