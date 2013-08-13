سواريز لـ"مدربه": لن أعتذر.. أريد الرحيل عن ليفربول

أكد مصدر مقرب من المهاجم الدولي الأوروغوياني، لويس سواريز، أن الأخير لا يعتزم الاعتذار من المدرب الأيرلندي برندن رودجرز بشأن إصراره على طلب الرحيل عن فريقه ليفربول الإنجليزي.

وأعلن سواريز في أكثر من مناسبة منذ أيار/مايو الماضي، أنه يريد ترك ليفربول، لكن الأخير مصر على التمسك بخدمات المهاجم الأوروغوياني رغم العرض الذي تقدم به منافسه اللندني أرسنال والبالغ 40 مليون جنيه إسترليني.

وارتفعت حدة التوتر بين سواريز ومدربه رودجرز، ما دفع الأخير إلى إجبار اللاعب على خوض التمارين وحيداً وبعيداً عن زملائه، مؤكداً أنه لن يسمح للاعب اياكس الهولندي السابق بخوض التمارين الجماعية مع الفريق حتى يتقدم بالاعتذار عن تصرفه.

ولا يبدو أن الأزمة بين الطرفين في طريقها إلى الحل، إذ أكد مصدر مقرب من سواريز لموقع "إي إس بي أن" أن اللاعب الأوروغوياني لا يعتزم التقدم بالاعتذار، بل هو مصر على الرحيل عن "انفيلد" لأنه يشعر بأن إدارة النادي والمدرب قد خاناه، مؤكداً في تصاريح لوسائل إعلام بريطانية وإسبانية أنه وعد قبل عام بالسماح له بالرحيل في حال فشل "الحمر" في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ونفى ليفربول ورودجرز أنهما وعدا سواريز بهذا الأمر، مؤكداً أنه لا توجد أي أسباب موجبة تدفعهما إلى السماح له بالرحيل.

ويعتبر سواريز أن عقد الأربعة أعوام الذي وقعه في 2012 يتضمن بنداً يسمح له بالرحيل في حال عرض على ليفربول مبلغ 40 مليون جنيه إسترليني أو أكثر، لكن إدارة النادي التي رفضت عرضاً بهذه القيمة من أرسنال، تؤكد أن كل ما عليها فعله في حال حصولها على عرض من هذا النوع أن تعلم اللاعب به وأن تقيمه دون أن تكون مضطرة إلى الموافقة عليه.

وأصر المالك الأساسي لليفربول، جون دبليو هنري، على أنه لا نية لدى النادي من أجل بيع المهاجم الأوروغوياني الذي انسحب من تشكلية الفريق قبل مباراته الودية مع فاليرينغا النروجي الأربعاء الماضي (4-1)، كما استبعد عن التشكيلة التي واجهت سلتيك الاسكتلندي (صفر-1) السبت الماضي.

وسيغيب سواريز في كل الأحوال عن انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز في عطلة نهاية الأسبوع الحالي بسبب إيقافه الموسم الماضي لعشر مباريات لعضه مدافع تشلسي الصربي برانيسلاف ايفانوفيتش (تبقى أمامه ست مباريات).