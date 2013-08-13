فيرديناند ينتقد مدرب المنتخب الإنجليزي بشدة

وجَّه مدافع مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق ريو فيرديناند انتقادات لاذعة لمدرب المنتخب الانجليزي روي هودسون، مؤكداً أن منتخب بلاده بدأ يفقد أهم سماته.

وقال فيرديناند في تصريحات صحافية أن هودسون هو المسؤول الأول عن اضاعة هوية المنتخب الانجليزي، بسبب آلية اختيارات اللاعبين والأسلوب الذي يعتمده هودسون منذ توليه تدريب المنتخب الانجليزي.

وأوضح المدافع الدولي الذي اعتزل اللعب دولياً مؤخراً أن المنتخب الانجليزي لا يمكن التلاعب به لأنه جزء من هوية وثقافة انجلترا، مدللاً على منتخبات أخرى كالبرازيل أو ألمانيا أو هولندا ستجد لها هوية محددة عكس منتخب إنجلترا الذي يحاول فقط الفوز في مباراة قريبة.

وأشار فيرديناند الذي دافع عن ألوان المنتخب الانجليزي في 81 مباراة، أن الحل الوحيد لعودة المنتخب الانجليزي بقوته وهويته المعهودة هو بناء فريق وإعداده لعشر سنوات قادمة وليس لمباريات قريبة.

وعُرف عن فيرديناند كثرة انتقاداته للمنظومة الكروية في انجلترا، حيث سبق له أن انتقد مؤخرا الاتحاد الانجليزي لكرة القدم. ووجه فيرديناند انتقادات ضمنية للاتحاد الانجليزي حين أكد أن المنتخب الانجليزي لا يملك حتى الآن أي مقومات تساعده للفوز بأي بطولة كبرى.

وأشار فيرديناند الذي لعب في صفوف المنتخب الانجليزي لأكثر من 14 عاماً، قبل أن يعلن اعتزاله، إلى أن الجيل الذهبي للمنتخب لم يستطع عمل أي شيء للفوز بأي بطولة تاريخية وتحديداً كأس العالم.

يُذكر أن فيرديناند سبق وأن لعب مع المنتخب الانجليزي في 81 مباراة دولية، كما شارك معه في نهائيات كأس العالم ثلاث مرات، مع العلم أنه يغيب عن صفوف المنتخب الانجليزي منذ نحو عامين لظروف مختلفة.