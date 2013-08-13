مدافع متهوّر يحاول "قضم" أنف لاعب "برشلوني"

شهدت مباراة مثيرة في الجولة السابعة من الدوري الإكوادوري لكرة القدم حادثاً مثيراً للجدل بعدما حاول أحد اللاعبين "قضم" أنف منافس له خلال اللقاء الذي جمع فريقي ديبورتيفو كيفيدو أمام برشلونة جواياكويل.

وتصدر اسم المدافع إدوين هورتادو عناوين الصحافة الإكوادروية بعدما انقض على أندريس فرانزويا لاعب برشلونة وحاول قضم أنفه ليسقط الأخير أرضاً وسط حالة من الفوضى داخل أرض الملعب، واكتفى الحكم بإشهار البطاقة الصفراء فقط في وجه المدافع البالغ من العمر 30 عاماً.

وتسبب الحادث في دخول بعض لاعبي الفريقين في شجار عنيف استمر للحظات قبل أن يسيطر الهدوء على المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، ليتأزم موقف الفريقين، إذ يتذيل ديبورتيفو كيفيدو جدول الترتيب (المركز الثاني عشر في الدوري) فيما يحتل برشلونة المركز العاشر.