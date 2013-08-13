مدرب الجزائر لا يخشى مواجهة مصر في تصفيات المونديال

عبَّر البوسني وحيد خليلودزيتش، المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، عن أمله في ألا يواجه المنتخب المصري في الدور الحاسم بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2014 بالبرازيل، لكنه أكد أنه سيتطلع للفوز على "أحفاد الفراعنة" إذا أسفرت القرعة عن مواجهة جديدة بين المنتخبين.

وأكد خليلودزيتس، في مؤتمر صحافي بملعب "5 يوليو" بالعاصمة الجزائرية، الثلاثاء، أن المنتخب المصري شهد مؤخراً تطوراً ملحوظاً بدليل انتصاراته الخمسة في تصفيات المونديال ما يجعله من أقوى المنتخبات الإفريقية.

وقال: "من الطبيعي أن أتمنى مواجهة منتخب يمكننا التأهل على حسابه. المنتخب المصري تطور كثيراً في الفترة الأخيرة وحقق انتصارات متتالية، ومن الأفضل أن نتجنب مواجهته. ولكن إذا أوقعتنا القرعة في طريقه سنتطلع للفوز عليه والتأهل للمونديال الذي سيثري سجلي".

وأوضح أن المنتخب الجزائري مطالب بالتأهل للمونديال لأن الشعب الجزائري متمسك بهذا الهدف وهو ما لمسه من المشجعين.

كما أكد أنه مازال بحاجة للاعبين اثنين ليصل إلى القائمة المثالية التي تضم 30 لاعباً علماً بأن أربعة منهم يرجح أن يغيبوا عن مباراة مالي المقررة في السادس من أيلول/سبتمبر المقبل بالتصفيات لأنهم يواجهون خطر الإيقاف في مباراة ذهاب الدور الحاسم.

وأوضح خليلودزيتش أنه عند استلام مهامه في 2011 وجد فريقاً منهاراً ولاعبين بلا طموح ولم يكن يتوقع أبداً أنه في 2013 سيجد نفسه على مشارف التأهل للمونديال.

كما كشف أنه خلال عامين مع الفريق استدعى 73 لاعباً وأن 45 بالمائة منهم (33 لاعباً) ينشطون في الدوري الجزائري.

وقال: "المنتخب يضم اليوم مجموعة شابة ومهمة جداً من اللاعبين. عليهم مواصلة العمل لأنهم قادرون على أفضل تمثيل للجزائر لدورتين أولمبيتين. الفريق لم يلعب منذ 1986 بطريقة هجومية كتلك التي نلعب بها اليوم ما مكننا من الوصول لمعدل هدفين في كل مباراة".

وكشف خليلودزيتش أن إسحاق بلفوضيل المنضم حديثاً لإنتر ميلان كان يتصور نفسه كبيراً على المنتخب الجزائري.

وأكد أنه لا يحمل له أي حقد شأنه شأن رياض بودبوز نجم سوشو الفرنسي الذي استبعد من التشكيلة لخيارات فنية في ظل تواجد ياسين براهيمي لاعب خط غرناطة الإسباني وعبدالمؤمن جابو لاعب الإفريقي اللذين يلعبان في نفس مركز بودبوز.

وكان بلفضويل التحق أمس بمعسكر المنتخب الجزائري لأول مرة واشترك في المران مع اللاعبين وقد لا يشارك كأساسي في مباراة غينيا الودية.