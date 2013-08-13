مويس يطالب جماهير مانشستر يونايتد بتكثيف تشجيعهم

طالب المدير الفني لمانشستر يونايتد ديفيد مويس جماهير النادي بضرورة تكثيف تشجيعها للفريق خلال الفترة المقبلة، مشيداً في الوقت ذاته بالتشجيع الكبير الذي أظهره الجمهور خلال مباراة الدرع الخيرية التي فاز بها مانشستر يونايتد على ويغان اتلتيك.

وقال مويس في تصريحات للتلفزيون الرسمي لمانشستر يونايتد إن حضور جماهير الفريق في مباراة الدرع لا يصدق، الأمر الذي أدخل السعادة والبهجة عليه وعلى جميع اللاعبين.

وتمنى المدير الفني لمانشستر يونايتد أن يواصل الجمهور تشجيعه للفريق خلال الشهور المقبلة مع توالي مباريات الفريق في الاستحقاقات المختلفة، لأن الفريق بحاجة ماسة لهم.

وأوضح أن لاعبي الفريق بحاجة لدعم الجماهير كونهم مقبلين على معركة بدء الموسم الجديد الذي سيبدأ الفريق أولى مبارياته يوم السبت المقبل في ضيافة سوانسي سيتي.

ومن المقرر أن يخوض مويس أول استحقاق رسمي له مع مانشستر يونايتد في الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ توليه مسؤولية تدريب الفريق خلفاً لمواطنه السير أليكس فيرغسون الذي اعتزل التدريب بعد مسيرة امتدت لأكثر من 27 عاماً.

وفي غضون ذلك، دعا مدافع مانشستر يونايتد السابق غاري نيفل جماهير مانشستر يونايتد إعطاء مويس فرصة ومزيداً من الوقت قبل الحكم عليه.

وقال نيفل تعليقا على بعض الانتقادات التي طالت مويس، بسبب فشله في التعاقد مع لاعبين جدد، أن الأخير يستحق فرصة للقتال من أجل حصد الألقاب مع مانشستر يوناتيد خلال الفترة المقبلة.