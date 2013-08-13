نصري يعتذر عن سوء سلوكه في يورو 2012

تقدم لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، سمير نصري، أمس الاثنين، باعتذاره عما بدر عنه تجاه وسائل الإعلام خلال مشاركته مع منتخب فرنسا في كأس أوروبا 2012.

وعاد نصري إلى تشكيلة فرنسا لمباراتها الودية مع بلجيكا غداً الأربعاء، وذلك بعدما استدعاه المدرب الجديد ديدييه ديشان على أمل نسيان الماضي وما حصل في كأس أوروبا 2012 عندما تهجم لاعب مرسيليا السابق على الصحافيين وبشكل خاص مراسل "فرانس برس"، ما تسبب بإيقافه من قبل الاتحاد الفرنسي لثلاث مباريات، وهو لم يشارك من حينها في تشكيلة "الديوك".

وقال نصري في مؤتمر صحافي عقده، أمس الاثنين في كليرفونتين: "أتقدم مجدداً باعتذاري، لم أتصرف بالشكل المطلوب. أعتذر عن ذلك، وآمل أن تفهموا بأني لا أرغب الحديث عن الماضي، تركيزي منصب على الحاضر، وعلى الفرصة الثانية التي حصلت عليها مع المنتخب".